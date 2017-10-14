وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى شركة بكتل السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بكتيل السعودية “Bechtel” المتخصصة في مجال الهندسة والبناء وإدارة المشاريع عن توفّر عدد (13) وظيفة هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، والجبيل.

وأوضحت الشركة -عبر موقعها الإلكتروني- أن الوظائف المتاحة على مسمى:

1– مهندس المشروع – إعداد المواقع والطرق (الجبيل).

2– مهندس المشروع – تطوير الموقع والمرافق (الجبيل).

3– مدير العقود (الرياض).

4– مدير هندسة الطرق السريعة (الرياض).

5– المدير العام للعقود (الرياض).

6– مهندس العقود (الرياض).

7– مهندس أول كهربائي الحقل (الجبيل).

8– مهندس أول كهرباء (الجبيل).

9– مدير مشروع (الرياض).

10– مدير الاتفاقات (الرياض).

11– مدير أول العقود (الجبيل).

12– مهندس حالات السلامة (الرياض).

13– مدير العمليات والصيانة (الرياض).

وأشارت الشركة إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 أكتوبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا اضغط (هنا)







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