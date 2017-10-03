وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى صدارة للكيميائيات

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية صدارة للكيميائيات- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس عمليات الإنتاج: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية، أو أي مجال هندسي ذي الصلة.

– مهندس تحسين المصنع: درجة البكالوريوس في تخصصات (الهندسة الكيميائية، أو الهندسة الميكانيكية)، أو ما يعادلها.

– مهندس أتمتة العمليات: درجة البكالوريوس في أي مجال هندسي ذي الصلة.

– فني تحليل أنظمة وصيانة: درجة البكالوريوس في تخصص الكيمياء الصناعية، أو المجال ذي الصلة في مجال (الهندسة/ التكنولوجيا).

– أخصائي علاقات الموظفين: درجة البكالوريوس في تخصصات (الموارد البشرية، وعلاقات العمل، وإدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة.

– محاسب ضرائب: درجة البكالوريوس في تخصصات (المالية، المحاسبة)، أو غيرها من المجالات ذات الصلة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 أكتوبر 2017م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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