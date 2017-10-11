وظائف هندسية وصحية شاغرة لدى تخصصي الدمام

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام- عبر موقعه الإلكتروني- توفّر وظائف هندسية وصحية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمام.

وأبرز المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني الهندسة السريرية: شهادة الدبلوم في تخصصات: (الهندسة الطبية الحيوية، الهندسة السريرية)، أو المجالات ذات الصلة.

– ممرض مسؤول التنسيق الطبي والأهلية: درجة البكالوريوس في تخصص التمريض.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 أكتوبر 2017م، والتقديم مُستمر حتى تاريخ 9 ديسمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ اضغط (هنا).







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