وظائف هندسية وصحية شاغرة لدى تخصصي الدمام

المواطن- خالد الأحمد
أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام- عبر موقعه الإلكتروني- توفّر وظائف هندسية وصحية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمام.
وأبرز المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– فني الهندسة السريرية: شهادة الدبلوم في تخصصات: (الهندسة الطبية الحيوية، الهندسة السريرية)، أو المجالات ذات الصلة.
– ممرض مسؤول التنسيق الطبي والأهلية: درجة البكالوريوس في تخصص التمريض.
وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 أكتوبر 2017م، والتقديم مُستمر حتى تاريخ 9 ديسمبر 2017م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ اضغط (هنا).