وظائف هندسية وصحية وإدارية لدى مستشفى الملك عبدالله الجامعي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، توفّر وظائف هندسية صحية وإدارية شاغرة للسعوديين والخليجيين، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرز المستشفى، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس ثاني تكنولوجيا المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصص تكنولوجيا المعلومات أو ما يعادلها.

– مترجم أول: درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في الترجمة الإنجليزية.

– مترجم ثالث: درجة البكالوريوس في الترجمة الإنجليزية.

– أخصائي ثالث التدريب والتطوير (للسعوديين والخليجيين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال).

– مدير ثاني المشروع البحثي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الرعاية الصحية، الهندسة، إدارة الأعمال).

– باحث أول علم الأوبئة (للسعوديين والخليجيين): درجة الماجستير في تخصصات: (الأوبئة، أو الإحصاء الحيوي).

– باحث ثالث علم الأوبئة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الأوبئة، أو الإحصاء الحيوية).

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 أكتوبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 أكتوبر 2017م.

وأوضحت أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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