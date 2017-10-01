وظيفة إدارية جديدة لدى شركة HSBC في الرياض

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المصرفية “HSBC” بالرياض- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة، بمسمى “محلل- إدارة الأصول”، وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات (إدارة الأعمال، والمالية، والاقتصاد).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 أكتوبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 أكتوبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، ادخل من (هنا)







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