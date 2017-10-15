وظيفة إدارية شاغرة لدى مكتب الدعوة بالنماص

المواطن- خالد الأحمد

أعلن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنماص توفر وظيفة إدارية شاغرة في “قسم تنمية الموارد”، وذلك للعمل بمقر المكتب في محافظة النماص.

وأبرز المكتب، أن شروط الوظيفة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته ذات العلاقة.

– أن يكون لديه خبرة في نفس المجال.

– أن يكون ملمًا بصياغة الخطط والخطابات، ولديه المهارة في إقناع الداعمين.

– أن يكون عمليًا ومنجزًا ولديه مهارة الاتصال والتواصل والرد على استفسارات الداعمين.

– لديه استعداد لزيارة الداعمين من داخل وخارج المنطقة وبناء علاقات جيدة معهم.

ودعا المكتب الراغبين بالتقديم ممن يجدون في أنفسهم الكفاءة والرغبة وتنطبق عليهم الشروط إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: (namasdawah1428@gmail.com) .







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