وفاة طفل اختناقًا داخل حافلة مدرسية في صبيا

المواطن - عمر عريبي - جازان

توفي طفل اختناقًا بعد أن ظل في حافلته المدرسية بعد نزول الطلاب منها.

وأكد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة جازان، النقيب نايف بن عبدالرحمن الحكمي، أنه في تمام الساعة 12 والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، ورد بلاغ لشرطة محافظة صبيا من قبل مستشفى المحافظة العام مفاده وجود طفل متوفى بقسم الطوارئ، موضحًا أنه فور تلقي البلاغ تم انتقال المختصين برفقة الأدلة الجنائية للمستشفى ووجد الطفل البالغ من العمر ٤ سنوات وقد فارق الحياة.

وتابع أنه بمعاينته لم يتضح وجود أي آثار لعنف أو خلافه على جسد الطفل وبسؤال المرافقين له أفادوا أن الطفل نام في الحافلة التي تقله للروضة التي يدرس بها ولم ينزل أثناء نزول الطلاب منها حيث بقي داخلها؛ ما أدى إلى اختناقه ووفاته.

وأشار الحكمي إلى أن الطبيب الشرعي أكد أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة الاختناق الأمر الذي اقتنع به والد الطفل إيمانًا بقضاء الله وقدره.

وأوضح أنه تم إيداع الجثمان ثلاجة المستشفى وإشعار النيابة العامة؛ لاستكمال التحقيقات والله الموفق.







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