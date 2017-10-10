وفد مركز الملك سلمان للشباب يزور شركتين فرنسيتين ومعرض طريق البخور في اليونيسكو

زار وفد برنامج الزيارات العالمية التابع لمركز الملك سلمان للشباب يوم أمس، مقر شركة Station F الفرنسية، التي تعد أكبر حاضنة أعمال في العالم.

وتعرف الوفد السعودي المكون من 8 شباب وشابات على أبرز أنشطة الشركة التي تعد واحدة من 13 زيارة سيقوم بها الوفد بهدف اكتساب المعرفة والخبرة من أهم نماذج قطاع الأعمال العالمية في فرنسا.

وقد تجول الوفد الشبابي في مقر الشركة التي تملك أكثر من ٣٠٠٠ مكتب للمشاريع الناشئة، ويدعمها 26 برنامجاً عالمياً، كما وقف الوفد على برامجها المشتركة مع بعض الشركات المعروفة مثل أمازون ومايكروسوفت وفيسبوك في مجال دعم الشركات والمشاريع الناشئة حول العالم، حيث ناقش الشباب مع مسؤولي الشركة أفضل طرق الاستفادة من خدماتها لتنمية ريادة الأعمال في المملكة.

وقد أسهمت هذه الزيارة في إثراء الوفد بالكثير من الأفكار الملهمة لتحقيق طموحاتهم العملية والمهنية، كما منحتهم قصص النجاح التي تعرفوا عليها دوافع كبيرة لاستثمار الإمكانيات المتاحة للطاقات الشابة في المملكة، فيما أبدى مسؤولو شركة Station F تقديرهم لما أظهره الوفد من ثقافة عالية وإقبال على المعرفة.

أما الزيارة الثانية فكانت إلى شركة Thales وهي شركة فرنسية رائدة في أمن المعلومات، حيث تعرف الوفد على أقسام الشركة التي تقدم خدماتها في الطيران والدفاع والنقل والأمان ، كما وقفوا على دورها في حماية البيانات الرقمية في شبكات الإنترنت وعلى كيفية استخدامها لهذه البيانات في وقاية المجتمعات من أي أنشطة تهدد أمنها واستقرارها، وقد أعجب الوفد بإنفاق هذه الشركة ربع أرباحها سنوياً على الأبحاث التي تخدم أعمالها وتعزز الابتكار فيها.

وأنهى وفد برنامج الزيارات العالمية اليوم بزيارته لمعرض “طريق البخور” المقام في مقر اليونيسكو في مدينة باريس والذي تقيمه مؤسسة مسك الخيرية، حيث التقى الوفد بالأمين العام لمركز الملك سلمان للشباب، بدر العساكر، كما التقوا خلال هذه المناسبة بالسفير السعودي في فرنسا الدكتور خالد العنقري والمدير التنفيذي لمركز مسك للفنون البصرية الفنان الدكتور أحمد ماطر بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الدبلوماسية والفنية.