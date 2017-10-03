ولي_العهد_المباريات_مجانا .. السعودية الجديدة تعصف بالمرتزقة لتُفرح المواطن

المواطن - الرياض

أشاد محبو الرياضة بما أعلنه رئيس هيئة الرياضة، تركي آل الشيخ، أمس الاثنين في شأن أن مباريات الدوري السعودي للمحترفين لن يتم تشفيرها خلال الفترة المقبلة، وذلك بتوجيهات من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ودشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وسمًا باسم “ولي العهد المباريات مجانًا”، مرحبين خلاله بالقرار، معربين عن سعادتهم بأمر ولي العهد الذي أثلج صدورهم وأراح بالهم بعد أن قلقوا من إمكانية تشفير مباريات الدوري السعودي خلال السنوات المقبلة، ليأتي أمر الأمير محمد بن سلمان مطمئنًا للجميع، ويؤكد أن مشاهدة الدوري السعودي حق لكافة المواطنين بشكل مجاني دون تشفير.

وكتبت أميرة: “والله هذا الشبل من ذاك الأسد.. عقل راقي وجميل ومتحضر ومراعي ويحب شعبه والله يكثر من أمثاله “.

أما الهلالي العاشق بكتب: “شكرًا لك.. سيدي شكرًا بعد الاحتكار يأتي الانفراج شكرًا سيدي على ما قدمته للكرة الرياضية”.

وغرد محمد سلطان بقوله: “أمير الحزم يقف في صف الجمهور الرياضي ويعصف بالمرتزقة ويمنع تشفير الدوري”.

وقال جود: “نقدر نقول نحن فعلًا في القمة ونتحدى الدول ورؤسائها في عهد التغير، اللهم دم علينا الأمن والأمان وسلمان ومحمد بن سلمان”.

ومن جانبه، كتب الشهري: “غير اللي يسويه للوطن ولشباب الوطن ودعمه المستمر الآن يمنح الفرصة حتى للناس التي لا تقدر ماديًّا تشترك”.

وفي سياق متصل، كتبت سارة :”أهلًا بكم في السعودية الجديدة.. أبسط حقوق الإنسان أن يشاهد ما يحب بالمجان”.







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