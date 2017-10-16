ياسمين صبري تطيح بهيفاء وهبي من الديزل

المواطن - القاهرة

تردد اسم الفنانة هيفاء وهبي في بطولة فيلم “الديزل” مع الفنان المصري محمد رمضان، ولكن يبدو أن الممثلة ياسمين صبري أطاحت بها لتحل بدلًا منها في العمل.

وجاءت الفرصة إلى ياسمين صبري بعد أن ازدادت المشاكل بين هيفاء وهبي والمنتج محمد السبكي، ليتم منع الفنانة اللبنانية من العمل في مصر، وتم إعلان استبدالها بالفنانة ياسمين صبري التي يزداد الطلب عليها في سوق الانتاج العربي والمصري.

ويبدأ تصوير العمل في الفترة المقبلة بمشاركة ياسمين صبري.

ويعتبر هذا الفيلم هو العمل الفني الثاني الذي يجمع بين ياسمين صبري ومحمد رمضان، بعد مسلسل “الأسطورة”، الذي عرض في موسم 2016 الرمضاني.

وجسدت ياسمين صبري في العمل دور حبيبة رمضان التي تتركه بسبب ظروفه المعيشية، وتختار رجلًا آخر من عائلة ثرية.







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