رغم هيكلة أسعار البترول.. المملكة الأقل خليجيًّا وحساب المواطن يواجه الارتفاع المتوقع

المواطن - الرياض

على الرغم من رفع أسعار البنزين والديزل في 3 دول خليجية خلال شهر أكتوبر الجاري، إلا أن المملكة كانت وتظل هي الأقل خليجيًّا في أسعار البنزين والمحروقات، ولكن للضرورة أحكام، حيث تستعد المملكة أيضًا لرفع أسعار المحروقات بهدف تعزيز الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدولة لتقليص فاتورة الدعم التي تثقل كاهل ميزانية الدولة.

أسباب رفع الوقود:

وبالنسبة إلى الهدف من إعادة هيكلة ورفع أسعار الوقود فهو مساواة أسعار الطاقة في المملكة بالأسعار العالمية بحلول عام 2020، كما أن رفع أسعار الوقود يقلل من مستوى الهدر؛ مما يخفف العبء عن الميزان التجاري للمملكة، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة الطاقة وخفض الاستهلاك.

حساب المواطن:

و تتخذ المملكة إجراءات صارمة لمنع المساس بأي من محدودي الدخل، وهذا هدف حساب المواطن الذي تراهن عليه المملكة لتعويض السعوديين بأي إجراءات اقتصادية سيتم اتخاذها بسبب الأوضاع الاقتصادية الدولية غير المستقرة.

دول رفعت الأسعار بالفعل:

وأعلنت كل من الإمارات وقطر وعُمان تغييرات جديدة في أسعار البنزين والديزل لشهر أكتوبر الحالي، حيث رفعت الإمارات وقطر أسعار كل أنواع البنزين وسعر الديزل مقارنةً مع الشهر الماضي، كما رفعت أيضًا عُمان سعر البنزين الممتاز والديزل.

وبحسب هذه التعديلات الجديدة تظل الإمارات متصدرة لقائمة دول الخليج من حيث الأسعار الأعلى للبنزين، تلتها عُمان في المرتبة الثانية، ثم قطر والبحرين والكويت، وأخيرًا السعودية بأقل مستوى للأسعار بالخليج عند 90 هللة للبنزين الممتاز، و75 هللة للبنزين العادي، ثم 45 هللة للديزل.







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