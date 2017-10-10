10 طرق طبيعية لعلاج التهاب الحلق عند الأطفال

المواطن - وكالات

التهاب الحلق من أكثر الأمراض التي يتعرض لها الأطفال نتيجة الإصابة بالأنفلونزا والبرد أو عدوى فيروسية، وهنا يجب على الأم أن تهتم بالتغذية الصحية السليمة والمناسبة لطفلها في حالة إصابته بالتهاب الحلق إلى جانب العلاج.

وحسب ما ذكره الموقع الكندي foodnetwork.ca فهناك بعض الأطعمة المناسبة لمرضى التهاب الحلق وهي:

1: العسل والليمون، وهو واحد من العلاجات الأكثر فعالية لتهدئة التهاب الحلق وذلك عن طريق خلطهم مع بعض وتناوله كل يوم

2: البطاطس المهروسة، وهي من الأطعمة التي تحتوي على خصائص طبيعة لتهدئة الالتهاب والألم ويحبها الأطفال

3: الاهتمام بالسوائل الدافئة والعصائر الطبيعية مثل التوت والموز

4: البيض، حيث إنه يحتوي على نسبة كبيرة من البروتينات والأحماض الدهنية تساعد على التخلص من الالتهاب ومكافحة للبكتريا

5: الكرنب، يحتوي على مواد مضادة للأكسدة وفيتامين سي وغيرها من العناصر الغذائية التي تساعد على التخلص من التهاب الحلق

6: شوربة الدجاج، وهي علاج فعال لنزلات البرد والأنفلونزا

7: القرنفل، مضاد قوي للفطريات والالتهابات

8: الزنجبيل، واحد من أقوى العلاجات المكافحة للالتهاب والبكتريا

9: الرمان، يحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التي تعمل على الحد من الالتهاب والتورم الذي يقلل من الألم

10: دقيق الشوفان، وهو مليء بالمواد الغذائية والألياف وأوميجا 3 التي تساعد على التئام الجروح وتهدئة الألم







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