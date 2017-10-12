1750 مواطناً ومواطنة سجلوا في بوابة العمل الحر

المواطن - واس

كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل، أن 1750 سعودياً وسعودية سجلوا في بوابة العمل الحر الإلكترونية منذ انطلاق البرنامج أمس الأول (الثلاثاء)، مشيراً إلى أنه تم إصدار وثيقة العمل الحر لنحو 420 شاباً وفتاة.

وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، قد سلم في وقت سابق، أول وثائق برنامج العمل الحر التي تم إصدارها حديثًا لمجموعة من الشباب والفتيات ، وذلك ضمن برنامج العمل الحر، الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

وقال المتحدث الرسمي للوزارة : إن برنامج العمل الحر يشمل، رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المشاريع الذاتية في سوق العمل، في حين يهدف إلى دعم توفير الحماية الاجتماعية لممارسي العمل الحر بما يضمن رفع استقرار القوى الوطنية وفق بيئة عمل ملائمة ومحفّزة للإنتاج والتطوير.

وأشار أباالخيل إلى أن دعم “هدف” يتمثل في دفع ما يعادل نسبة من حصة اشتراك التأمينات الاجتماعية “اختياريا” نيابة عن أصحاب العمل الحر لمدة سنتين، حيث سيدفع الدعم مباشرة لحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشكل شهري، موضحاً بأنه بإمكان رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المشاريع الذاتية إلى المبادرة والتسجيل في البرنامج عبر البوابة الخاصة به؛ ليتمكنوا من إصدار وثائق برنامج العمل الحر، فيما سيستفيد أصحاب العمل الحر من دخول السوق الإلكتروني لمنصة “بحر” لتعريفهم والاستفادة من الخدمات المُقدّمة.







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