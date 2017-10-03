200 شركة في منتدى للاستثمار على هامش زيارة الملك لروسيا

المواطن - أشرف كمال - موسكو

في إطار زيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى روسيا، تشهد العاصمة الروسية موسكو في 5 أكتوبر الجاري، انعقاد منتدى الاستثمار المشترك، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين.

وذكر رئيس صندوق الاستثمار المباشر، كيريل ديميترييف، أن المنتدى سوف يعقد بالتعاون بين الصندوق ولهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية.

وأكد رئيس صندوق الاستثمار المباشر، خلال تصريحات صحافية نقلتها وكالة نوفوستي: “هذه الزيارة مهمة جدًّا؛ لأن وفد خادم الحرمين الشريفين سوف يضم وزراء، ورجال الأعمال، ونحن نعتقد أن هذا الاجتماع سوف يساعد على إعادة العلاقات بين روسيا والمملكة العربية السعودية إلى مستوى جديد”.

ويشارك في المنتدى ما يقرب من 200 شركة روسية وسعودية تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية المختلفة، فيما يترأس المنتدى من الجانب السعودي وزير التجارة، وعن الجانب الروسي وزير الطاقة.

وأضاف دميترييف: “نرى أن هناك اهتمامًا كبيرًا هنا ليس فقط للشركاء السعوديين للاستثمار في روسيا، ولكن أيضًا لشركاتنا للعمل مع المملكة”.

وتابع: “استثمارات الشركاء السعوديين وقت الزيارة بلغت مليار دولار، تتعلق بتسعة مشاريع مختلفة في مختلف القطاعات”.

وفي غصون ذلك، ذكر تقرير وكالة الأنباء السعودية أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى أكثر من 2.8 مليار دولار عام 2016، وسط طموحات ترمي إلى رفع هذا الرقم في ظل وجود رؤية المملكة 2030 الساعية إلى ترسيخ مكانة المملكة كقُطبٍ من أقطاب الاقتصاد والتنمية عالميًّا.







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