3 إنجازات في 23 يومًا.. العيون الساهرة تكسر مخالب داعش في السعودية

المواطن – محمد عبدالواحد

حيدت العيون الساهرة برئاسة أمن الدولة خطر خلية انتحارية مرتبطة بـ”تنظيم داعش الإرهابي” كانت بحالة تأهب لتنفيذ عمل إرهابي وشيك، كان يستهدف الإضرار بأمن المملكة ، وألقت القبض على 5 انتحاريين، فيما فجر انتحاري آخر نفسه، وقتل آخر رفض تسليم نفسه.

وبحسب أول بيان لرئاسة أمن الدولة فإن مخططًا لتنظيم داعش الإرهابي كان يستهدف مقرين تابعين لوزارة الدفاع في مدينة الرياض بعملية انتحارية وتم القبض على الانتحاريين المكلفين بالتنفيذ من الجنسية اليمنية وشخصين آخرين من الجنسية السعودية، كما داهمت قوات أمن الدولة ثلاثة مواقع تابعة لهذه الخلية الأول منها عبارة عن استراحة تقع في حي الرمال شرقي مدينة الرياض والثاني شقة في حي نمار غربي الرياض، الموقع الثالث فهو عبارة عن إسطبل للخيل يقع في حي الغنامية بضاحية الحائر جنوبي مدينة الرياض استخدموه للتغطية والتموية على لقاءاتهم التنسيقية لأنشطتهم الإجرامية، كما ضبطت القوات عددا من الأسلحة والمواد الكيميائية تستخدم في تصنيع المتفجرات.

وتعد العملية الأمنية الكبيرة لأبطال أمن الدولة، هي ثالث إنجاز أمني يحسب للجهاز خلال 23 يومًا، نجح خلالها في حفظ أمن المملكة من الإرهاب الأسود الذي يستهدف الإضرار بمصالحها ومنهجها ومقدراتها وسلمها الاجتماعي.

وفي مطلع سبتمبر الماضي استطاع “أمن الدولة” رصد أنشطة استخباراتية لمجموعة من الأشخاص تعمل لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة ومصالحها، بهدف إثارة الفتنة والمساس باللحمة الوطنية.

كما تمكنت “العيون الساهرة” أمس الأربعاء، من رصد وضبط 22 شخصًا أحدهم قطري والبقية من الجنسية السعودية، امتهنوا استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر موضوعات مختلفة لقلقلة الشأن العام، وتؤجج المشاعر تجاه قضايا لا تزال محل النظر أو تجاه مصلحة اقتضتها حاجة الناس ومتطلباتهم لتعطيلها والحيلولة دون الانتفاع بها، والتحريض بشكل مباشر وغير مباشر لارتكاب أفعال مجرمة شرعًا ونظامًا.

ويواصل جهاز أمن الدولة الضرب من حديد على أيادي الإرهابيين والمفسدين وكل من تسول له نفسه العبث بأمن المملكة، في إنجازات متتالية، يرسل من خلالها رسالة للداخل بأن أي محاولة للعمالة لجهات خارجية فهي مرصودة مهما حاول المتآمرون إخفاءها، وكذلك رسالة للخارج بأن أي محاولة للمساس بالسعودية مرصودة وممهولة لوقت الحسم.







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