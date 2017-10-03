3 تساؤلات عن بوابة الإسكان

المواطن - الرياض

بعد أن أعلنت بوابة إسكان وموقع برنامج سكني، تفاصيل عملية استكمال إجراءات التخصيص للمستفيدين من الدفعة التاسعة من برنامج سكني، التي تم الإعلان عنها أمس، ظهرت بعض التساؤلات من جانب نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وتساءل هاشم: “إذا استلمت الدعم من بوابة الإسكان.. هل يمكن الحصول على قرض من الصندوق العقاري بعدها بفترة من الزمن؟”.

وبالنسبة إلى مالك حمود فغرد قائلًا: “حدثت بياناتي في بوابة الإسكان علمًا أن لدي طلب سابق بشرط الأرض، ومع ذلك لم أجد خيار القرض ضمن الخيارات المتاحة.. هل هناك خلل؟”.

أما ماجد الشهري، فكتب: “هل هناك علاقة بين المستفيدين ببرنامج سكني وبين المستفيدين من حساب المواطن؟”.

والبعض الآخر توقف أمام طريقة إتمام إجراءات التخصيص، متسائلين عن الطريقة.

ويمكن للمستفيدين، الذين ظهرت أسماؤهم ضمن الدفعة الأخيرة من برنامج سكني لهذا الشهر استكمال إجراءات تخصيص الدعم عبر الدخول إلى مواقع كل جهة بحسب نوع التمويل الذي حصل عليه المواطن.

وأشارت وزارة الإسكان إلى أن المواطنين المعلنة أسماؤهم ضمن الدفعة الأخيرة من برنامج سكني الراغبين باستكمال إجراءات التخصيص عليهم الدخول إلى بوابة إسكان عبر الرابط التالي (هنا).

وأعلنت وزارة الإسكان والصندوق العقاري طرح 30569 منتجًا سكنيًّا وتمويليًّا ضمن برنامج الدعم السكني في دفعته التاسعة.

وتشمل منتجات سكني الدفعة التاسعة 13.903 وحدات سكنية، 8.966 أرضًا سكنية مطورة، و7.700 تمويل سكني.

ويمكن الاستعلام عن أسماء المستحقين للوحدات السكنية ومنتجات الدعم السكني عبر بوابة سكني على الرابط التالي (هنا).

الجدير بالذكر أن وزارة الإسكان أعلنت، منتصف سبتمبر الماضي، عن تخصيص 28498 منتجًا سكنيًّا وتمويليًّا ضمن الدفعة الثامنة من برنامج سكني.







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