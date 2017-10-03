3 تطبيقات جديدة على آيفون يجدر بك تجربتها

المواطن - وكالات

تطبيق Enlight Videoleap:

Enlight Videoleap هو محرر فيديو مميز يناسب كافة مستخدمي هواتف آيفون، سواء الذين يرغبون بإنشاء فيديوهات احترافية أو أولئك الذين يرغبون فقط بتبادل بعض الفيديوهات مع أصدقائهم وخلق لحظات لا تنسى.

التطبيق، الذي يعتمد على نظام الطبقات في تحرير الفيديو، يوفر كافة الأدوات الأساسية اللازمة لتحرير الفيديو بما في ذلك دمج الفيديوهات وإضافة الموسيقى والنصوص والصور والفلاتر والتأثيرات السينمائية وغيرها.

تطبيق Slør:

إن كنت من الأشخاص الذين يلتقطون الكثير من صور البورتريه، فتطبيق Slør سيكون أحد أنسب الخيارات الجديدة بالنسبة لك.

حيث يتيح لك التطبيق تعديل الخلفية وضبطها بسهولة وكذلك نقطة التركيز، إلى جانب القدرة على الجمع بين تأثيرات مختلفة بهدف خلق صور بورتريه أكثر تميزًا دون الحاجة للاعتماد على تطبيقات إضافية أو استخدام إعدادات الكاميرا الافتراضية.

تطبيق IGetPic:

يتيح لك تطبيق IGetPic إمكانية مشاركة صور إنستغرام بسهولة مع القدرة على استخدام الوسوم الأكثر شعبية ضمن تصنيفات معينة، مثل: الأزياء، الرياضة، الطبيعة، الطعام، التصوير، الحيوانات، المشاهير وغيرها من الوسوم الرائجة.

يدعم التطبيق القدرة على نسخ الوسوم مباشرة مع إمكانية تعديلها وتخصيصها، إضافة إلى القدرة على مشاركة صورة من إنستغرام أو من جهازك إلى أي شبكة اجتماعية أخرى مثل تويتر أو فيسبوك أو سناب شات.







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