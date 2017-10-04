4 أشياء غير متوقعة تؤثر على عقلك

المواطن - وكالات

هناك بعض الأشياء المهمة التي يمكن أن تسبب الكثير من المتاعب والضرر في الدماغ على المدى البعيد، وتمنع عمل الدماغ بشكل طبيعي وتلحق الضرر بها.

وفي هذا الصدد ذكر تقرير نشره الموقع الهندي “بولد سكاي”، عددًا من الأشياء التي تضر بصحة الدماغ ويجب التوقف عنها وهي تتضمن الآتي:

قلة التواصل مع الآخرين:

قد أظهرت الأبحاث أن التواصل اليومي لمدة 10 دقائق ما يزيد من القدرة العقلية؛ لأن الحديث مع الآخرين يساعد على تحفيز الدماغ.

تناول كميات كبيرة من السكر أكثر من اللازم:

فإن الكميات الكبيرة من السكر يمكن أن تؤثر سلبًا على أعصاب الدماغ المسؤولة عن إنتاج الخلايا العصبية، وهذه واحدة من أهم الأشياء التي تضر الدماغ.

تخطي وجبة الإفطار:

أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون وجبة الإفطار بشكل منتظم أداؤهم أفضل في المدرسة، ويمكن أن يؤدي تخطي وجبة الإفطار إلى انخفاض مستويات السكر في الدم التي يمكن أن تؤثر سلبًا على وظيفة الدماغ.

الإفراط في تناول الوجبات السريعة:

الكثير من الأطعمة السريعة في النظام الغذائي يمكن أن يؤثر على خلايا الدماغ، وهذا يمكن أن يؤثر على الذاكرة.







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