4 عمليات نوعية لزراعة السماعات العظمية في عسير

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

تمكنت فرق طبية متخصصة في مستشفى خميس مشيط العام ومستشفى أحد رفيدة، بالتعاون مع مستشفى عسير المركزي، من إجراء عمليات جراحية نوعية لزراعة السماعات العظمية.

واستقبلت مستشفى خميس مشيط العام طفلًا يبلغ من العمر 10 سنوات، يعاني من نقص في السمع، وبعد الكشف عليه من الطبيب المختص تقرر إجراء عملية زراعة للسماعات العظمية تحت التخدير العام، حيث تعتبر من العمليات النادرة التي تُجرى لأول مرة لطفل على مستوى المنطقة.

وأجرى العملية فريق طبي متخصص مؤهل، حيث نجحت العملية ليتمتع المريض حاليًّا بصحة جيدة واستطاع استرداد حاسة السمع لديه.

أما في مستشفى أحد رفيدة فتمكن فريق طبي متخصص من إجراء عمليات نوعية عبارة عن زراعة السماعات العظمية (BAHA)، وذلك بالتنسيق مع مستشفى عسير المركزي وفق برنامج التوأمة القائم بين المستشفيين.

وحضر إلى المستشفى ‏مرضى لديهم نقص توصيلي في السمع (رجل 40 عامًا، وسيدة 48 عامًا، وسيدة 24 عامًا)‏، وبعد إجراء الفحوصات تبين حاجتهم لزراعة السماعات العظمية، ‏حيث تم زراعة هذه السماعات لهم، وتكللت جميع هذه العمليات بالنجاح، ‏وهذا النوع من السماعات يعتبر بديل السماعات التقليدية التي توضع خارج ‏الأذن، علمًا أن هذا النوع من العمليات لا يتم إجراؤه ‏إلا في مستشفيات متخصصة أو مركزية‏.

الجدير بالذكر أن الصحة تنفذ برنامج “أداء الصحة”، والذي يستهدف رفع مستويات الإنتاجية وكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات، ويشمل حاليًّا (70) مستشفى رئيس، حيث يتم تطبيق ما يزيد على 40 مؤشرًا لقياس الأداء في سبعة محاور خدمية، وهي (الطوارئ والعيادات والعمليات والتنويم والعنايات المركزة والأشعة والمختبرات)، كما يتم في البرنامج تطوير مهارات الكوادر للتعامل مع المؤشرات واكتشاف مكامن التحسين للأداء وبتوازن مع معايير الجودة وسلامة المرضى.







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