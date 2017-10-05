5 أعشاب تحميك من 10 أضرار للمسكنات

المواطن - وكالات

المسكنات هي الوسيلة السريعة التي يلجأ إليها الكثيرون لتخفيف الألم والأعراض ولكن يجهل البعض أن للمسكنات أضرارًا عديدة لصحة الجسم على المدى البعيد نظرًا لما تحتويه من مواد تسبب آثارًا جانبية وخطورة على الجسم وقد تتفاعل بعض المسكنات مع الأدوية الأخرى وتسبب مشاكل صحية.

وحسب ما ذكره الموقع الأميركي، فإن أضرار المسكنات على صحة الجسم هي:

1: الإفراط في تناول المسكنات قد يضر الرئتين ويؤدي إلى ضيق التنفس وخصوصًا لمدمني المسكنات الذين لا يستطيعون الاستغناء عنها حال التعرض لأي ألم في الجسم.

2:المعدة والأمعاء من أكثر الأماكن التي تتأثر بتناول المسكنات فمن الممكن أن تؤدي إلى القرحة ونزيف في المعدة والأمعاء.

3: الإكثار في تناول المسكنات قد يسبب مشاكل عديدة في القلب والأوعية الدموية ويؤدي إلى الجلطات والسكتات الدماغية.

4:الجرعات الزائدة في تناول المسكنات تسبب مشاكل عديدة في الكبد ومن الممكن أن تؤدي إلى تليف وفشل الكبد.

5:هناك بعض الأعراض التي تسببها المسكنات وهي الغثيان والقيء والإمساك وجفاف الفم والارتباك والنعاس.

6:الإفراط في تناول المسكنات يسبب مشاكل عديدة في الكلى قد تؤدي إلى الفشل الكلوي والوفاة.

7:هناك خطورة شديدة على مرضى الجهاز التنفسي بسبب الإفراط في تناول المسكنات، فقد تعرضهم لأزمات صحية شديدة ومشاكل في الرئة والجهاز التنفسي.

8:تسبب مشاكل جنسية وضعف الانتصاب.

9:تؤثر على صحة العظام والعضلات.

10:تشكل خطورة على المرأة الحامل وتزيد من احتمالية الإجهاض.

من الممكن استبدال المسكنات ببعض الأعشاب الطبيعية للتخلص من الألم ومنها:

أعشاب طبيعية بديلة للمسكنات

1: الزنجبيل وهو من أشهر المشروبات التي تساعد على علاج الالتهابات والألم كما أنه يحد من الصداع.

2:النعناع يحتوي على مواد مهدئة تعمل على ارتخاء الأعصاب والتخلص من الألم.

3: الشاي الأخضر يحمي من الأمراض السرطانية والالتهابات والألم.

4:الشمر، وهو من أفضل الأعشاب الطبيعية للتخلص من الألم والالتهابات وخصوصًا أثناء فترة الطمث.

5:الينسون، يحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمهدئات التي تساعد على تخفيف الألم.







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