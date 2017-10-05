5 إصابات في حادث تصادم شمال جدة

المواطن - عبدالله النخالي - جدة

أصيب 5 أشخاص في حادث مروري بمحافظة جدة، بينهم إصابة خطيرة، وإصابتان متوسطة وإصابتان بسيطة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبو زيد، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بمحافظة جدة تلقت، مساء أمس، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم تقاطع قريش مع الستين باتجاه الشمال.

وأضاف: “فور تلقي البلاغ من غرفة عمليات الهلال الأحمر 997 هرعت 3 فرق إسعافية وفرقة استجابة متقدمة، بإشراف القائد الميداني نايف الدوقي إلى موقع الحادث، حيث تبين وجود حالة خطيرة تم نقلها إلى مستشفى عرفان، و4 حالات إصابات متفاوتة تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الملك فهد العام بجدة”.

وأهاب أبو زيد بجميع قائدي المركبات بتوخي الحذر، والالتزام بأنظمة المرور، والتقيد بالسرعة المحددة، متمنيًا السلامة للجميع.







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