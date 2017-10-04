بعد زيارة مفاجئة .. أمير الشمالية يوجه بتخصيص 50 % من الأسواق التي تنشئها أمانة الشمالية للأسر المنتجة

المواطن - عرعر

فاجأ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم الأربعاء، رواد معرض الأسر المنتجة الذي ينظمه مركز التنمية الاجتماعية في سوق عرعر مول، بحضوره وتجوله بالمعرض والتقائه بالسيدات المستثمرات في المعرض.



وأكد في تصريح لوسائل الإعلام أن نجاح المرأةِ السعودية في كثير من الأعمال والمشاريع يعكس إرادة حقيقية وثقة بالدور الذي تقوم به، ولعل برامج الأسر المنتجة قد عكس هذا النجاح على المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسر المتفاعلة مع هذا البرنامج، وأعطى مزيدًا من الأمل والإيمان بإبداعاتِ المرأة السعودية.

وأشار فيصل بن خالد إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي القاعدة الأساسية للاقتصاد الوطني، وتوفر 70%‏ من فرص العمل في القطاع الخاص.

وأكد أن ما تقوم به الأسر من جهد وعمل لطلب الرزق يوجب علينا كأبناء وطن واحد أن نتحد في دعمها وتنميتها وتطويرها، وأن ذلك لن يتحقق إلا بتضافر جهود الجميع لتحقيق ذلك الهدف، في ظل دعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي نصت على أن يخصّص البنك السعودي للتسليف والادخار مبلغ 2 مليار ريال لدعم المشروعات الصغيرة للأسر المحتاجة، ومليار و500 مليون ريال لمشاريع الأسر المنتجة لمساعدتها في اقتناء المعدات التي تمثل رأس المال والخامات اللازمة وغيرها لبدء هذه الأسر أنشطتها.



ولفت أمير الشمالية إلى أنه كان لذلك الدعم الأثر الكبير في تنمية سوق الأسر المنتجة في كافة مناطق المملكة، وتأسيس فعلي لهذا النشاط المشرف.

وشدد على الجهات الحكومية والأهلية متابعة دعم الأسر المنتجة والإشراف المباشر وفق المسؤوليات المنوطة بها، موجهًا أمانة منطقة الحدود الشمالية بتخصيص 50% من الأسواق التي تنشئها أمانة المنطقة للأسر المنتجة.

كما وجه سموه بتكفل فرع وزارة العمل بالمنطقة بتجهيز المحلات التي تقدمها الأمانة للأسر المنتجة وتأمين كافة المتطلبات.







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