8 معلومات عن نظارة الواقع الافتراضي Oculus Go الجديدة من فيسبوك

المواطن - وكالات

كشفت أمس الخميس، شركة Oculus المملوكة لـ”فيسبوك” عن نظارة جديدة، أطلقت عليها اسم Oculus Go، تجمع بين خفة الوزن والتصميم المميز، وذلك خلال فعاليات المؤتمر السنوي الرابع لمطوري الواقع الافتراضي، وفيما يلي نرصد مجموعة من الحقائق عن النظارة الجديدة كما يلي:

– تعد نظارة Oculus Go مستقلة بذاتها ولا تحتاج للربط مع كمبيوتر أو وضع هاتف بداخلها.

– من المنتظر أن يجري بيعها بسعر 199 دولارًا فقط للمستخدمين.

– تقع النظارة في مرحلة وسط بين Gear VR من سامسونج ونظارة أوكليس ريفت.

– تمتلك النظارة نفس العدسات الموجودة في نظارة Rift مع قطعتي تحكم صغيرة مشابهة لما يأتي مع نظارة Gear VR من سامسونج.

-تأتي عدسات النظارة بدقة WQHD أي2560×1440 العريضة من نوع LCD مع صوت مكاني يتغير شدته بحسب قرب أو بعد الجسم في الواقع الافتراضي.

– من المنتظر أن يتم إتاحتها للشراء خلال العام المقبل.

– النظارة تدعم جميع ألعاب نظارة Gear VR.

– من المنتظر أن توفر فيسبوك حزمة تطوير التطبيقات الخاصة بالنظارة في نوفمبر.







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