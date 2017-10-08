8 وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة بكتل بالرياض والجبيل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بكتيل السعودية “Bechtel” المتخصصة في مجال الهندسة والبناء وإدارة المشاريع- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، والجبيل.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– منسق التكليف الهندسي (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة أو العلوم الصلبة، أو الرياضيات).

– نائب مدير تقنية المعلومات (للسعوديين فقط / الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، وتكنولوجيا المعلومات)، أو أي مجال تقني ذي صلة.

– مهندس مشروع – تطوير الموقع (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

– مصمم هندسي (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو المجالات ذات الصلة.

– مهندس أول تيار منخفض (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو المجالات ذات الصلة.

– مدير الأعمال (الجبيل): درجة البكالوريوس في مجال الأعمال ذات الصلة.

– نائب مدير تقنية المعلومات (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، وتكنولوجيا المعلومات)، أو المجالات التقنية ذات الصلة.

– أخصائي مطالبات/ مخطط مطالبات (الرياض): الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 أكتوبر 2017م.

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