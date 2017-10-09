9 تصريحات من ياسمين صبري.. أبرزها المشاركة في الأسطورة

المواطن - القاهرة

ظهرت الفنانة ياسمين صبري، أمس الاثنين، مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامجها “صاحبة السعادة”، لتطلق 9 تصريحات مهمة.

وتصريحات ياسمين صبري جعلتها محور اهتمام عدد كبير من معجبيها من فئة الشباب والمراهقين في الوطن العربي، حيث قالت: إنها تبحث عن الفرص في هوليوود عن طريق إرسال إيميلات لشركات الإنتاج العالمية.

وقالت ياسمين صبري: “عدت مرة أخرى إلى السباحة بسبب عدم وجود أصدقاء لدى، ولا أحب إهدار وقتي في المقاهي وأحاديث البيوت”.

وتابعت: “فوجئت باختياري ضمن أجمل 100 وجه في العالم، وصنفوني وفقًا لصوري”، مضيفة: “اعتذرت عن بطولة مسلسل (جراند أوتيل)؛ لأنني قررت المشاركة في مسلسل (الأسطورة)؛ بسبب إعجابي الشديد بشخصية محمد رمضان”.

وأردفت ياسمين صبري: “ما زلت في بداية طريقي الفني، وطموحي أن أصبح ممثلة عالمية”، قائلةً: “أول عمل سينمائي لي كان جحيم في الهند مع محمد إمام، الذي أشارك معه في فيلم يصدر قريبًا”.

واستكملت الفنانة المصرية: “أبحث دائمًا عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي عن فرص للوصول إلى العالمية”.

وصرحت ياسمين صبري: “كثيرون نصحوني بترك مصر وما حققته من شهرة هنا وأذهب للاستقرار في أميركا”، متابعةً: “قدمت بمسابقة أجرتها شركة إنتاج أميركية لاختيار بطلة من الشرق الأوسط لفيلم علاء الدين”.







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