9 قرارات تلخص التحول التاريخي في حياة المرأة السعودية.. آخرها قيادة السيارة في عهد سلمان

المواطن - محمد عبدالواحد

أولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اهتماماً كبيراً بحقوق المرأة السعودية، وهو ما ظهر جلياً من خلال عدة أوامر ملكية أحدثت نقلة في حياة نساء المملكة، جعلتهن يشاركن في صناعة القرار ويتقلدن أعلى المناصب ويسهمن بفاعلية في تحقيق التنمية وأهداف رؤية 2030.

دخول مجلس الشورى

حرص الملك سلمان أثناء عمله ولياً للعهد في فترة حكم الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله – على دعم توجه مشاركة المرأة في مجلس الشورى، حتى تحقق القرار بتعيين 30 سيدة بالمجلس لأول مرة في تاريخ المملكة.

المشاركة في مراسم البيعة

في مشهدٍ غير مسبوق، شاركت المرأة السعودية مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقدمت نماذج مشرفة من بنات المملكة واجباً عظيماً كان دوماً حكراً على الرجال، مثلن خلاله نساء الوطن، وهو ما أوضح رؤية الملك سلمان تجاه المرأة وعكس إرادة جلالته في مشاركتها في صنع القرار ومسيرة النمو.

دخول المرأة الانتخابات البلدية

لأول مرة في تاريخها، شاركت المرأة السعودية في عهد الملك سلمان في الانتخابات البلدية ناخبة ومرشحة، حيث فازت 20 امرأة بعضوية المجالس البلدية بمختلف مناطق المملكة، وبذلك تضاف ميزة جديدة لإدارة العمل في المجالس البلدية، وتتاح الفرصة للنساء ليكنّ شريكاً رئيسياً في صناعة القرار وأحد أساسات التنمية والنهوض في المملكة.

تأنيث الوظائف

اهتم الملك سلمان بتأنيث الوظائف لإتاحة أكبر قدر ممكن من الفرص للمساء للمشاركة في سوق العمل، فأصدرت وزارة العمل 12 قراراً لتنظم عمل المرأة في إطار 5 برامج للتوظيف شملت “برامج التوظيف المباشر- برنامج تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية – برنامج سعودة وتأنيث الوظائف الصناعية المناسبة – برامج تطوير آليات التوظيف الذي يضم برنامج العمل عن بعد وبرنامج العمل الجزئي وبرنامج الأسر المنتجة”، وهو ما ألقى بظلاله على معدل توظيف المواطنات الذي حقق 76.08% مقارنة بالوافدات في القطاع الخاص 23.92% ، وفقاً لإحصائيات العام الماضي.

تعيين رئيسة للرياضة النسائية

في خطوة لدعم الرياضة النسائية بالمملكة، تم تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان وكيلة رئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي، للمضي في إنشاء أندية نسائية قادرة على المنافسة في المحافل الدولية.

تكريم الرائدات

استقبلت القيادة اليوم العالمي للمرأة بتكريم 9 رائدات سعوديات تفوقن في عدد من المجالات الاقتصادية والطبية والإعلامية، وحثهن على دوام التفوق، وتوجيه الدعوة لكافة نساء المملكة للمشاركة في صناعة الإنجازات.

المجال العسكري

حرص الملك سلمان على تأهيل المرأة في المجال العسكري، وهو ما تجسد فعلياً باختيار 30 عسكرية سعودية من العاملات في السجون لتلقي دورات تدريبية في القوة البدنية واستخدام الأسلحة والرماية بالذخيرة الحية.

الحصول على النفقة

ولم تنس القيادة المطلقات وأبناءهن، فمكنتهن من الحصول على دعم من صندوق النفقة.. فبدءاً من 23 نوفمبر المقبل ستحصل المطلقات الحاصلات على أحكام قضائية لم تنفذ “لغير عذر الإعسار” على نفقة من الصندوق، وكذلك من صدرت لهن أوامر قضائية ولا تزال مطالبتهن بها منظورة أمام المحاكم.

حماية القاصرات

وحمت الدولة القاصرات بمنع تزويج من هي في سن الـ17 فما دون على المحكمة المختصة، وأن يتقدم بطلب التزويج الفتاة نفسها أو وليها الشرعي في النكاح أو والدتها.







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