زيارة الملك سلمان لموسكو طلقة في رأس نظام الملالي

المواطن ـ رقية الأحمد ـ الرياض:

تكتسب زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى موسكو، أهمّية خاصة، في إطارات عدة، تعدُّ السياسة والاقتصاد أبرزها، فالعالم يعوّل على هذه الزيارة، لإعادة ترتيب أولويات منطقة الشرق الأوسط، وتحييد خطر نظام الملالي، الذي مدَّ أذرعه في العراق وسوريا ولبنان، وصولاً إلى اليمن وقطر.

أهمّية كبرى سياسيًا واستراتيجيًا:

أكّد المحلّل السياسي عصام التجوري، في تصريح خاص إلى “المواطن“، أنَّ “زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى روسيا في أكتوبر الحالي، تنطوي على أهمّية كبرى، إذ أنَّ القمة السعودية ـ الروسية، على درجة عالية من الأهمية السياسية والاستراتيجية في هذا التوقيت”.

ورأى أنَّ “الزيارة تعتبر طلقة سعودية موجهة إلى رأس نظام الملالي مباشرة”، موضحًا أنَّه “من المعلوم أنَّ العلاقات الروسية ـ الإيرانية، على درجة وثيقة من الصلة في الكثير من الملفات السياسية والعسكرية والاستراتيجية، لكن زيارة الملك سلمان ستعمل على تفكيك هذا كله، بعدما تتيقن روسيا، من أنَّ المملكة العربية السعودية بقوتها ونفوذها الأقدر على التوافق مع المصالح الروسية في المنطقة”.







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