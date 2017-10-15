“Smartista” خطوتك الأولى إلى عالم الفن الدولي

المواطن ـ الرياض:

مع تطبيق “Smartista”، بات بإمكانك التعرّف على خارطة الفن في العالم وفعّالياته، ومشاركة الكون إبداعاتك وأكثر، حيث يُعد هذا التطبيق الدليل الفني الأكبر في الوطن العربي، وبعض دول العالم الرئيسة.

ويشمل التطبيق خارطة تتضمن 1000 جهة فنية من معارض ومتاحف، في 17 دولة شاملة الوطن العربي كاملًا، فضلاً عن 3 مدن عالمية، هي: باريس، ونيويورك، ولندن.

ولا تظهر الخارطة إلا الجهات الفنيّة، وعند اختيار المستخدم لأي جهة بالضغط على الدبوس، يقوم التطبيق بعرض بيانات هذه الجهة، التي تشمل:

الموقع الفعلي على خرائط غوغل

هاتف الجهة

قنوات التواصل الاجتماعي للجهة

الموقع الإلكتروني.

ويتضمّن التطبيق، تقويمًا للفعاليات الفنية، مثل الورش والدورات والمعارض والمسابقات وجميع الأحداث الفنية، وكل ما عليك هو الدخول لواجهة التقويم، ومن ثم الاختيار من القائمة المنسدلة، والبحث عن أي مدينة، أو جميع المدن، ثم الضغط على التاريخ المضيء لإظهار نتائج الإعلان عن الفعاليات، مع العد التنازلي لها.

ويتميّز التطبيق، في أنَّ جميع الفنانين، من رسامين ومصورين ومصممين، وأصحاب الفنون الأخرى، يمكنهم رفع أعمالهم للتطبيق، والقيام بالتعديل وكتابة البيانات اللازمة، فضلًا عن وجود تبويب الوظائف والعروض، لتكون هناك جميع الوظائف المتعلقة بالفن مثل التصميم والتصوير وغيرها.







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