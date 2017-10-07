STC تستعرض رؤيتها التسويقية بمؤتمر MARCOMMS360

المواطن - الرياض

شاركت شركة الاتصالات السعودية STC مؤخراً في مؤتمر MARCOMMS360 في دبي لمناقشة القضايا والتحديات التي تؤثر على صناعة التسويق والاتصالات في دول مجلس التعاون، وبمختلف المسارات التي تهم الفاعلين في مجالات العلاقات العامة، والتسويق التقليدي والرقمي، والاتصالات الخارجية والرقمية، والعلاقات مع وسائل الإعلام.

وقد مثّل الشركة في المؤتمر، الذي ضم نخبةً من المتحدثين من القياديين بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ومن أصحاب المبادرات والبارزين في هذا القطاع، مدير عام اتصالات التسويق في STC أحمد بن عطاف الصحّاف، متحدثًّا عن رؤى واستراتيجيات الشركة فيما يتعلق بالإبداع في مجال الدعاية والإعلان واتصالات التسويق، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 الطموحة، خصوصاً في هذه المرحلة التي يتاح فيها بالمملكة العربية السعودية فرصاً واسعة للأفكار التسويقية الجديدة، وبمجتمع يتواءم مع عصر التحول الرقمي، وفي صدارة الدول المستخدمة لكافة وسائل التواصل العصرية والاجتماعية الحديثة.

وتشارك الاتصالات السعودية بمؤتمرات عالمية مهمة، والتي تضم كبرى الشركات إقليمياً ودولياً، ويتم فيها عرض ومناقشة أحدث الابتكارات والأفكار والمنتجات والأجهزة والحلول والتطبيقات والبرمجيات، خاصة كونها قد أخذت على عاتقها تزويد السوق السعودية بأحدث الحلول المواكبة لمرحلة التحول الثورة الرقمية، مما ينعكس بدوره على تجويد خدمات عملائها.







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