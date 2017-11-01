أجبروها على الزواج فوضعت السم في اللبن وقتلت زوجها و14 من أقاربه

المواطن - وكالات

قبضت الشرطة الباكستانية على عروس تزوجت الشهر الماضي؛ للاشتباه في قتلها زوجها ونحو 14 من أقاربه بلبن مسموم.

وأكدت الشرطة أن العروس، وتدعى آسيا بيبي، تعمدت وضع مادة قاتلة لزوجها وخلطتها بلبن الأسبوع الماضي، لكنه لم يشربه.

وتابعت أن المتهمة قدمت زبادي أعدته من هذا اللبن إلى زوجها وأقاربه، وذلك بعد إجبارها على الزواج.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن العروس سعت دون أن تفلح للهرب من منزل الزوجية والعودة إلى أبويها.

وأكد عويس أحمد، وهو مسؤول بارز في الشرطة، أن السيدة متهمة بالقتل، كما اعتقلت الشرطة رجلًا بزعم أنه عشيق لها، وعمته.

وقالت الشرطة المحلية بحسب “بي بي سي”: إن 15 شخصًا ماتوا في الحادث، بينما يتلقى 8 آخرون العلاج في أحد المستشفيات.







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