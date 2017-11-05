أول رد رسمي على أحداث مباراة الأهلي والوداد

المواطن - القاهرة

في أول رد رسمي على الأحداث التي رافقت مباراة الأهلي والوداد بإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2017، قرر المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي التقدم بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي ضد الحكم بكاري جاساما.

وأدار مباراة الأهلي والوداد الحكم بكاري جاساما بنهائي دوري الأبطال الإفريقي في كازابلانكا،وانتهى اللقاء بفوز الفريق المغربي 1-0 ليتوج باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه.

وعلق محمود طاهر على مباراة الأهلي والوداد قائلاً إن للفريق المصري أكثر من دافع لتقديم الشكوى؛ منها ما جرى في المباراة النهائية، والأخطاء الجسيمة والواضحة والتي ارتكبها الحكم.

وأضاف رئيس نادي القرن أن حكم مباراة الأهلي والوداد تعمد عدم احتساب الوقت الضائع، بعدما امتلأ الملعب بدخان حجب الرؤية، فتوقفت المباراة بضع دقائق.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي على ضيفه الأهلي المصري، بهدف دون رد، في إياب الدور النهائي من عمر منافسات دوري أبطال إفريقيا 2017.

وتكفل بهدف المباراة الوحيد وليد الكرتي لاعب الوداد في الدقيقة 69، مانحاً وداد الأمة اللقب القاري على حساب الأهلي المصري، وسط حضور جماهيري تخطى الـ 40 ألف متفرج لمساندة أصحاب الأرض.

وبهذا الفوز توج الوداد باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه، بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين على حساب الأهلي المصري صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بدوري الأبطال بواقع 8 مرات.







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