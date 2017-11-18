السعودية تستدعي سفيرها لدى برلين وتسلّم سفير ألمانيا مذكرة احتجاج على تصريحات غبريال

المواطن ـ الرياض:

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، عن استدعاء سفير المملكة لدى ألمانيا، عقب التصريحات غير المبررة والمغلوطة، التي أدلى بها وزير الخارجية الألماني سيغمار غبريال، في شأن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري.

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، تعليقاً على التصريحات غير الصحيحة التي أدلى بها وزير الخارجية الألماني سيغمار غبريال، خلال لقائه بنظيره اللبناني باسيل، أنَّ “تلك التصريحات تثير استغراب واستهجان المملكة العربية السعودية”.

وأضاف “تعتبر المملكة أنَّ مثل هذه التصريحات العشوائية المبنية على معلومات مغلوطة، لا تدعم الاستقرار في المنطقة، وأنها لا تمثل موقف الحكومة الألمانية الصديقة، التي تعدها حكومة المملكة شريكاً موثوقاً في الحرب على الإرهاب والتطرف، وفي السعي لتأمين الأمن والاستقرار في المنطقة”، وفق الوكالة السعودية للأنباء.

وأشار المدر المسؤول بوزارة الخارجية السعودية، إلى أنَّ المملكة قررت استدعاء سفيرها لدى ألمانيا للتشاور. كما أنها ستسلم سفير ألمانيا لدى الرياض، مذكرة احتجاج على هذه التصريحات المشينة وغير المبررة.







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