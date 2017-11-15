السويلم: الإسكان وفَّرت حتى الآن 245 ألف وحدة سكنية

المواطن - الرياض

أكد سيف السوليم، متحدث وزارة الإسكان، أن الوزارة وفرت حتى الآن عبر دفعات برنامج سكني، 245 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الإسكان لإعلان تفاصيل الدفعة العاشرة من برنامج سكني، أن الوزارة وفرت حتى الآن عبر دفعات برنامج سكني 245 ألف وحدة سكنية في مختلف المناطق، وسيتم الإعلان خلال الشهر القادم كافة تفاصيل برنامج سكني لعام 2017.

يذكر أن وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية أعلنا عن تفاصيل الدفعة العاشرة من برنامج سكني، حيث بلغ إجمالي المنتجات السكنية والتمويلية المعلن عنها 30871 منتجاً، توزعت على كافة مناطق المملكة، وتنوعت بين أراضٍ مجانية مطورة، ووحدات سكنية عبر برنامج البيع على الخارطة بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، وتمويل مدعوم من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، ليتجاوز عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي أعلن عنها منذ انطلاق البرنامج أكثر من 245 ألف منتج سكني وتمويلي بما يحقق نسبة التزام بمستهدف عام 2017 والبالغ 280 ألف منتج سكني وتمويلي تتجاوز 87%، كما وقعت الوزارة اليوم 6 اتفاقيات مع مطورين عقاريين لتنفيذ أكثر من 15 ألف وحدة سكنية متنوعة الخيارات في مختلف المناطق.







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