الشاعر المالكي في رائعة الفساد: آن الأوان لأن تعود حقوقنا

المواطن - أحمد العُمري - أضم

نظم الشاعر والأديب السعودي صالح المالكي قصيدة، بعنوان الفساد بمناسبة الحدث الأبرز التي تشهده المملكة، بعد إعلان تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد لحصر قضايا الفساد العام، والتي نتج عنها حتى الآن إيقاف عدد من الأمراء والوزراء ومسؤولين ورجال أعمال جراء تورطهم في قضايا تتعلق بالفساد.

وقال المالكي في قصيدته:

ظل الفساد بدولتي يتغلغل *** ظن الكبير بأنه لا يسأل

اللص يحسب أنه في مأمن *** كرسيه يحميه عما يفعل

حتى تصدى للفساد محمد *** أمست قصور الفاسدين تزلزل

كشف النقاب عن الفساد بعزمه *** فالمكر في عهد الصرامة يبطل

لن تفلتوا من عدله وحسابه *** حتى يصفي البر ذاك المنخل

سلب اللصوص حقوقنا وبلادنا *** صار الفقير أمامهم يتوسل

قد أقسموا عند المليك بربهم *** لكنهم في حقنا لم يعدلوا

آن الأوان لأن تعود حقوقنا *** عين الرقابة عنهم لا تغفل

حكامنا يعطون دون مظنة *** ويد الفساد على المواطن تبخل

سلمان سيف الحزم دون هوادة *** العدل في أخلاقه متأصل

من لم يكن أهلًا لحفظ بلادنا *** يأتيه ما لا يشتهيه ويعزل

نهب البلاد من العباد عصابة *** ونفوسهم مما جنت لا تخجل

غصبوا الأراضي عنوة بشراهة *** والبنك من كثر الودائع مثقل







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