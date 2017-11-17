بالصور.. 7 وفيات و5 إصابات في حادث مروع بطريق الجائزة – الحجرة

المواطن - أحمد العُمري - أضم

توفي 7 أشخاص وأصيب 5 آخرون مساء أمس الخميس، إثر حادث تصادم جنوب محافظة أضم بالطريق الرابط بين مركز الجائزة بمحافظة الحجرة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني، أنه وقع حادث تصادم على طريق الجائزة بأضم – الحجرة، عند الساعة 21:14 من مساء أمس الخميس، وخلف 7 وفيات و5 إصابات، موضحًا أن هناك حالتين حرجتين تم نقلهما مع فرقة الحجرة الإسعافية وهناك حالتان تم نقلهما مع فرقه أضم وحالة متوسطة نقلت مع فرقه أخرى تتبع مركز إسعاف أضم.

وأردف الزهراني أنه تم التعامل مع الإصابات بالموقع إسعافيًا، وبعد ذلك تم نقل المصابين لمستشفى أضم، مؤكدًا أن مجموع حالات الوفاة قد بلغ 7 حالات، وأن عدد الفرق الإسعافية المشاركة بلغ 7 فرق إسعافية من هيئة الهلال الأحمر.







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