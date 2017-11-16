بعد توجيه الملك للمسؤولين بزيارة المناطق.. مغردون: ملكنا يريد لشعبه العز والكرامة

المواطن - الرياض

استبشر المواطنون خيراً بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالأمس الوزراءَ والمسؤولين بالقيام بالزيارات الميدانية وتفقد أعمال الجهات والاستماع للمواطنين.

وانهالت التغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر تأييداً ومباركة لهذه التوجيهات الحكيمة من لدن خادم الحرمين.

هذا هو المطلوب

وقالت مغردة تعليقاً على هذا التوجيه الكريم: “لبى قلبك يا بوفهد وجعل عمرك طويل ،، نعم هذا المطلوب وحاجة المواطنين طرح شكاويهم وتلبية احتياجاتهم لمن عينتهم وزراء في خدمة الوطن وأتمنى أن لا يستغلون السفر بالانتدابات والمصروفات الخاصة لهم حفاظاً على مقدرات الدولة حفظها الله”.

وعلق آخر: “توجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين ، هؤلاء الوزراء والمسؤولون إن لم يقوموا بأعمالهم ومهام وزاراتهم فلماذا يكونوا وزراء ومسؤولين، المناطق فيها من التخبطات والمشاريع المتعثره منذ عشرات السنين ما يعلم فيها الا الله بالنقل والأمانه والأمن العام وأتطرق إلى مدينة سكاكا تعتبر متهتكه”.

وغردت منى‏ بقولها: “حفظ الله تعالى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ومدّ الله في عمره ومتعه بموفور الصحة والعافيةِ وأيدهُ بالنصر والتوفيق والتمكين . اللهم آمين”.

يريد لشعبه العز والكرامة

وكتب فهد بن خالد الخريجي‏ عبر حسابه في “تويتر” قائلا: “له الدنيا وليس يريد دنيا .. وفي أرجائها فرض احترامه يريد لأرضه أمناً وسعداً ..يريد لشعبه عز الكرامه سلمان الشهامه”.

وكتب حسين النومس “كنا في السابق نتمنى نرى وزير بين المواطنين القادم فيه كل خير للمواطن ان شاء الله”.

وعلق أسعد أيمن “لو أن كل فرد في الحكومة حريص على الشعب مثل مليكنا الغالي لن نجد عمارة لم تكمل او شارعا لم يمهد او مشاريع يطول تسليمها حفظكم الله سيدي”.

تفاصيل التوجيه الكريم

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد وجه، أمس الأربعاء، تعميماً لمختلف الوزارات والجهات الحكومية، مطالباً كل وزير ورئيس جهة مستقلة، بالقيام بزيارات دورية لمناطق المملكة، وتفقّد أعمال الجهات المرتبطة به في تلك المناطق، والاستماع لما لدى المواطنين والرفع للديوان الملكي بتقارير مفصلة عن الزيارات التي يقوم بها مع المرئيات.

وأوضح التعميم البرقي، أنه بالإشارة إلى الأمر رقم 1334 وتاريخ 1/ 9/ 1416هـ القاضي بالتأكيد على الوزراء وكبار المسؤولين بزيارة مناطق المملكة، وافتتاح المشاريع، وتفقّدها، ‏وحضور المناسبات فيها، وتغطية ذلك إعلامياً.

تقصير بعض المسؤولين

وأضاف: لاحظنا عدم تقيد بعض المسؤولين بما قضى به الأمر المشار إليه والالتزام بذلك، ونظراً لأهمية التقاء الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة بالمواطنين والاستماع إلى ‏ما لديهم؛ لكونه من أهم الواجبات.

وشدد التعميم بأنه على الجميع اعتماد إنفاذ ما قضى به الأمر المشار إليه، والالتزام بذلك، وأن يقوم كل وزير أو رئيس جهة مستقلة بزيارات دورية بمناطق المملكة، وتفقّد أعمال الجهات ‏المرتبطة به في تلك المناطق، والاستماع لما لدى المواطنين، والرفع لنا بتقارير مفصلة عن الزيارات التي يقوم بها، مع المرئيات والحرص على ذلك في إكمال ما يلزم بموجبه.

بدوره نوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، بالتوجيه الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- يحفظه الله- للوزراء بأهمية الزيارات الدورية لمناطق المملكة ومتابعة أعمال ومشاريع أفرع الوزارات بالمناطق والالتقاء بالمسؤولين، مؤكدًا أهمية هذا التوجيه الكريم لوقوف الوزراء ميدانيًّا على سير المشروعات القائمة وتذليل المعوقات، وخصوصًا مع المقاولين لرفع وتيرة الإنجاز، بالإضافة إلى التعرف على واقع الاحتياجات الفعلية، ومناقشة ذلك مع مسؤولي المنطقة، وتقديم التقارير التشخيصية والعلاجية الآنية والمستقبلية، بما يضمن تسارع عجلة التنمية بالمناطق.

رعاية الوطن والمواطن

وأضاف أمير منطقة الباحة أن توجيه خادم الحرمين الشريفين، للوزراء وكبار المسؤولين يأتي لحرصه واهتمامه ورعايته بالوطن والمواطن والتعرف عن قرب على مستوى الخدمات التي ينشدها المواطن لينعم المواطن في هذه البلاد المباركة بما توفره الدولة من ميزانيات ومشاريع تصب في مصلحة الوطن وأبنائه.

وأردف أمير الباحة أن التوجيه الكريم من لدن قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين، يؤكد ما تبذله الدولة من دعم وسخاء على التنمية الشاملة في أنحاء مناطق المملكة ومحافظاتها ومراكزها، والذي يعكس حرص المقام الكريم على تحسن الأداء والإنجاز في أفرع الوزارات وفق ما خطط له.







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