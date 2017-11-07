بكاء رضيعة يقود مواطناً لنبْش حفرة في بيشة ليجد المفاجأة

المواطن-نواف آل مثاعي-بيشة

باشرت الجهات الأمنية في محافظة بيشة بلاغاً عن العثور على طفلة حديثة الولاة تم دفنها في إحدى المناطق البرية القريبة من المحافظة.

وذكرت مصادر “المواطن” أن مواطناً كان يتنزه في إحدى المناطق البرية وسمع صوت بكاء طفل يخرج من حفرة مغطاة بالتراب وقام بنبشها؛ ليفاجأ بوجود مولودة حديثة الولادة ملفوفة بقطعة من القماش، وقام بإبلاغ الجهات الأمنية مباشرة والتي بدورها باشرت الحادثة برفقة إسعاف من وزارة الصحة.

وأوضح الناطق الإعلامي لصحة بيشة عبدالله سعيد الغامدي، أنه في تمام الساعة العاشرة صباح (الأحد) حضرت الطفلة إلى المستشفى واتضح أنها حديثة ولادة وتوجد علامات “التبصيم” على قدميها وكانت مغمورة بالتراب، وتم تقديم الرعاية الصحية لها وهي الآن بحالة صحية جيدة، وحوّلت إلى قسم الحضانة بمستشفى الملك عبدالله بمدينة بيشة، دون ذكر أي معلومات عن مكان ولادة الطفلة، لافتاً إلى أن القضية منظورة لدى الجهات الأمنية.







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