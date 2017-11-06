تعرَّف على سيرة صالح القاضي رفيق منصور بن مقرن في رحلة الطائرة

الموطن - فهد القحطاني - عسير

انتقل، مساء أمس الأحد، إلى رحمة الله المهندس صالح القاضي، أمين أمانة منطقة عسير، وكان ضمن وفد الأمير منصور بن مقرن نائب أمير منطقة عسير -رحمهم الله تعالى- إثر تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقلهم ليلة البارحة عند عودتهم من زيارتهم التفقدية للواجهة البحرية في البرك .

والمهندس صالح القاضي صاحب السيرة العطرة، هو صالح بن عبدالله بن صالح القاضي، من مواليد عام ١٩٥٩م، ويبلغ من العمر ٥٨ عاماً، تلقى تعليمة الأوّلي بالمدينة المنورة تم التحق بجامعة الملك فيصل وحصل على البكالوريوس في الهندسة الزراعية، وتولى عدّة مناصب في المدينة المنورة لمدة ٢٥ عاماً منها مدير عام الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة المدينة المنورة، ومن ثم تم تعيينه رئيساً لبلدية خميس مشيط عام ٢٠١١ في ١٥ مارس.

بعد ذلك أصدر الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الشؤون البلدية والقروية السابق، قراراً بترقية المهندس صالح عبدالله القاضي إلى المرتبة الـ١٣ وكيل الأمين للخدمات بأمانة منطقة المدينة المنورة ٢٠١١-٢٠١٤، وأمين أمانة المدينة المنورة.

ثم أصدر وزير البلدية والقروية المهندس عبداللطيف عبدالملك آل الشيخ قراراً يقضي بتكليف المهندس صالح عبدالله القاضي للقيام بأعمال أمين منطقة عسير ابتداءً من ٣٠ جمادى الآخرة ١٤٣٦هـ خلفاً للمهندس إبراهيم الخليل، حيث باشر مهام عمله الجديد أمين أمانة منطقة عسير والرئيس الأعلى لـ ٣٣ بلدية في منطقة عسير.







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