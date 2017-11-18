ثري عربي يشتري عذرية مراهقة أميركية مقابل 2.5 مليون يورو

المواطن - وكالات

متفوقًا على ممثل هوليودي وثري روسي، فاز رجل أعمال إماراتي بمزاد على عذرية فتاة أميركية مقابل 2.5 مليون يورو.

الفتاة الأميركية البالغة 19 عامًا عرضت عذريتها للمزايدة، عبر أحد المواقع سيئة السمعة على الإنترنت، وتفاجأت من كمية العروض التي انهالت عليها.

وبالرغم من تعرض الفتاة لموجة من الانتقادات، إلا أنها أكدت أن الأمر بالنسبة لها هو حرية شخصية، وليس من حق أحد أن يتدخل في الأمر طالما هناك من يزايد على ذلك.

وبررت الفتاة ما قامت به بقولها: إنها تحتاج لاستكمال دراستها وتأمين مستقبلها.

وقالت الفتاة: إنها تلقت 3 عروض متقاربة، إلا أن عرض رجل الأعمال الإماراتي كان هو الأفضل لها.

وقد ثارت حالة من عدم التصديق والدهشة بين رواد مواقع التواصل حول دوافع الثري العربي للقيام بهذا الأمر، فيما أكد المغردون أنه كان يمكن أن يتزوجها ويوفر على نفسه هذه المبالغ الطائلة.







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