خلافات زوجية قادت سعودية لطعن زوجها في جدة

المواطن - جدة

أعلنت شرطة مكة أن الخلافات الزوجية كانت وراء مقتل مواطن طعنًا على يد زوجته في جدة قبل أيام.

‏‫وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي أنه بتاريخ ١٤٣٩/٢/٢٥ تبلغ مركز السامر بشرطة محافظة جدة قضية اتهام مواطنة بالعقد الثاني من العمر بطعن شخص مما أدى إلى وفاته.

وأضاف: وقد باشر المركز المختص إجراءات الضبط الجنائي رفقة الجهات الأخرى ذات العلاقة الحادثة حيث اتضح أن المجني عليه تعرض لطعنة بالصدر إثر خلافات سابقة بينهما.

تم استكمال إجراءات الاستدلال الأولية لإحالة القضية للنيابة العامة بحكم الاختصاص.







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