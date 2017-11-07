شادية تتغلب على الشائعات والجلطة وتعود إلى منزلها

المواطن - القاهرة

عاش الجمهور المصري والعربي ساعات من توتر الأعصاب، بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها الفنانة المعتزلة شادية قبل أيام وتسببت في دخولها إلى المستشفى.

وظهرت شائعات عديدة تزعم وفاة شادية، وهو ما وضع عائلتها في موقف لا تُحسد عليه، ووضع الجمهور في حالة قلق دائمة.

وأكد المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين المصرية، طارق مرتضى، أن الفنانة شادية خرجت من المستشفى أمس الاثنين وعادت إلى منزلها، وذلك بعدما نجح الأطباء بمستشفى الجلاء العسكري في إذابة الجلطة التي تعرضت لها إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، ليتم السماح لها بمغادرة المستشفى والتوجه إلى المنزل.

وكانت الفنانة المصرية التي أعلنت اعتزالها منتصف ثمانينات القرن الماضي، قد دخلت إلى مستشفى بجوار منزلها نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن تغادرها إلى مستشفى الجلاء العسكري من أجل توفير كافة الإمكانيات الخاصة برعايتها.







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