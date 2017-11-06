شاهد.. تداول صور مؤثرة لنائب أمير عسير #منصور_بن_مقرن مع أبنائه
كان مثالًا للمسؤول المحب لوطنه ومواطنيه

شاهد.. تداول صور مؤثرة لنائب أمير عسير #منصور_بن_مقرن مع أبنائه

2017/11/06
الساعة 12:01 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - عسير

مزيج من الإنسانية والأبوة والتفاني في العمل يلخصون مسيرة نائب أمير عسير الراحل، منصور بن مقرن، الذي توفي مساء اليوم الأحد، بعد سقوط طائرته في محمية ريدة.

وبكثير من الحزن انهمرت الكلمات مختنقة لتنعي نائب أمير عسير الراحل، الذي كان حريصًا على عمله ويفعل ما في وسعه دومًا لحل مشكلات المواطنين، كما كان أبًا عطوفًا يأمل في إسعاد أبنائه دومًا ومن حوله.

ونشر محمد آل محيي مقطع فيديو لنائب أمير عسير الراحل، وهو يتفقد أحد المشاريع ويقول لأحد المواطنين: “اشتكني إذا ما خلص المشروع بعد ٣ شهور”، معلقًا عليه بقوله: “أشهد بالله إنك فقيده”.

 

 

وشدد الشاعر محمد جزاع الأسلمي على أن “الأمير الراحل منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته، كان مثالًا للمسؤول المحب لوطنه ومواطنيه.. توفي وهو يتفقد مشاريع منطقته”.

أما يوسف بن علي الفايز فنشر صورتين للأمير الراحل منصور بن مقرن مع أبنائه بالزي العسيري في أحد منتزهات المنطقة، وهي صور تسببت في تأثر كبير لمن شاهدها، حيث بينت الأبوة والحنان الطاغي الذي كان يتمتع به الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز.

 

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