شاهد.. تداول صور مؤثرة لنائب أمير عسير #منصور_بن_مقرن مع أبنائه

المواطن - عسير

مزيج من الإنسانية والأبوة والتفاني في العمل يلخصون مسيرة نائب أمير عسير الراحل، منصور بن مقرن، الذي توفي مساء اليوم الأحد، بعد سقوط طائرته في محمية ريدة.

وبكثير من الحزن انهمرت الكلمات مختنقة لتنعي نائب أمير عسير الراحل، الذي كان حريصًا على عمله ويفعل ما في وسعه دومًا لحل مشكلات المواطنين، كما كان أبًا عطوفًا يأمل في إسعاد أبنائه دومًا ومن حوله.

ونشر محمد آل محيي مقطع فيديو لنائب أمير عسير الراحل، وهو يتفقد أحد المشاريع ويقول لأحد المواطنين: “اشتكني إذا ما خلص المشروع بعد ٣ شهور”، معلقًا عليه بقوله: “أشهد بالله إنك فقيده”.

#نائب_أمير_عسير يقول لأحد المواطنين :اشتكني إذا ماخلص المشروع بعد٣شهور

أشهد بالله إنك فقيده#تحطم_طايره_مروحيه_عسير

pic.twitter.com/bh5KtkAwZp — 🇸🇦محمد آل محي🇸🇦 (@aalmohee) November 5, 2017

وشدد الشاعر محمد جزاع الأسلمي على أن “الأمير الراحل منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته، كان مثالًا للمسؤول المحب لوطنه ومواطنيه.. توفي وهو يتفقد مشاريع منطقته”.

أما يوسف بن علي الفايز فنشر صورتين للأمير الراحل منصور بن مقرن مع أبنائه بالزي العسيري في أحد منتزهات المنطقة، وهي صور تسببت في تأثر كبير لمن شاهدها، حيث بينت الأبوة والحنان الطاغي الذي كان يتمتع به الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز.







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