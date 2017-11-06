شاهد عيان يخص “المواطن” بفيديو حصري لطائرة الأمير منصور قبل سقوطها ويروي لحظات مرورها

المواطن _ سعيد مشهور - أبها

حصلت “المواطن” على مقطع فيديو حصري لطائرة الأمير الراحل منصور بن مقرن ومرافقيه قبل تحطمها بلحظات.

والتقت “المواطن” بأحد شهود العيان، والذي يعمل مزارعاً في محمية ريدة غرب مدينة أبها، والتي شهدت، مساء أمس، يوماً حزيناً باستشهاد نائب أمير منطقة عسير والوفد المرافق له، رحمهم الله.

وخصّ المواطن محمد عيشان الصحيفةَ بمقطع فيديو أثناء عبور الطائرة المتحطمة لمحمية ريدة، حيث قال: كنت متواجداً في محمية ريدة، وسمعت طائرة الهليكوبتر وهي تعبر المحمية وأحببت تصويرها وهي تعبر، ولاسيما أن ريدة وقمتها تشهد ضباباً كثيفاً خلال هذه الفترة.

وأضاف كنت متواجداً أسفل عقبة ريدة فوثقت عبور الطائرة، قُبيل مغرب يوم الأحد.

وتابع أن قائد الطائرة عندما وصلت إلى علو عقبة ريدة استدار وعاد وأخذ مسافة، ثم عاود الصعود مرة أخرى، ثم اختفت الطائرة بين الضباب ولم أعلم أنها تحطمت لأنني بعيد عنها جداً حيث كنت أسفل العقبة وكان الضباب كثيفاً ويغطي الجبال.

وختم بقوله: لم أدرك أن الطائرة تحطمت إلا بعد مشاهدة التواجد الأمني الكثيف بعد صلاة المغرب.







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