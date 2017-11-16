شرطة مكة عن فيديو الفتاة وعامل المطعم: تصرف ينافي الآداب العامة

المواطن - علي الغيداني - الطائف

كشفت شرطة مكة عن حقيقة مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر حوارا غير لائق بين إحدى الفتيات وعامل أحد المطاعم مؤكدة أن الفتاة تصرفت بشكل ينافي الآداب العامة.

‏و‫أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي أنه إشارة لما تناقلته مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو ظهر فيه تواجد مجموعة من الأشخاص أمام أحد المطاعم بمحافظة الطائف وحضور إحدى الفتيات إليهم والتحدث مع أحدهم بعد أن اقتربت منهم بشكل ملفت للنظر ثم غادرت بعد ذلك ومن خلال إجراءات التحري وتحليل المقطع اتضح أن الموقع المشار إليه أحد مطاعم الوجبات السريعة القريبة من إحدى المؤسسات التعليمية ، وأن إحدى الطالبات تصرفت بشكل ينافي الآداب العامة مع أحد العاملين ، تم تحديد هويته وسماع أقواله من قبل مركز الشرطة المختص واتخذ اللازم وفق الأنظمة والتعليمات.

وشرطة منطقة مكة المكرمة ” إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ،وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.









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