والدة الطفل المعنف في خميس مشيط تكشف القصة الكاملة لـ”المواطن”

المواطن - وليد الفهمي - عسير:

توصلت “المواطن” إلى تفاصيل جديدة حول قضية الطفل المعنف من قبل والده وخاله في محافظة خميس مشيط والذي أثار ردة فعل غاضبة وحظي باهتمام أمير عسير الذي وجه بتقصي الحقيقة حول المقطع.

وكشفت والدة الطفل صالح في تصريح خاص لـ“المواطن” أن ابنها بالفعل يتعرض للعنف على يد والده وعمه وجدته مبينة أن تعاملهم معه كان قاسياً ، مؤكدة أنها لا تعلم كيفية توثيق الفيديو ولا أين ولماذا نشر المقطع.

وبينت أم صالح أن ابنها يبلغ من العمر 15 عامًا ويدرس بالمرحلة المتوسطة كاشفة أن لديه شقيقا آخر يبلغ من العمر 10 أعوام ، مبينة أن آخر مرة رأت فيها صالح كان مساء السبت الماضي عندما أتى به والده مع شقيقه الأصغر للسلام عليها ،موكدة أنها ممنوعة من زيارتهم.

هذا وكان أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز قد وجه مساء اليوم ثلاث جهات حكومية بتقصي حالة الطفل المعنف في محافظة خميس مشيط ورفع تقرير عاجل له .

وقال المشرف العام للشؤون الإعلامية بمكتب أمير عسير المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير سعد بن عبدالله آل ثابت في بيان صحفي ، أن توجيه الأمير فيصل بن خالد يقضي بمباشرة محافظة خميس مشيط وشرطة منطقة عسير وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة بتقصي حالة الطفل ، والرفع بتقرير عاجل يوضح كافة التفاصيل المتعلقة بالقضية ، واستدعاء والد الطفل للتحقيق معه، استعدادًا لاتخاذ الإجراء المناسب بما يضمن حياة كريمة للطفل والأخذ على يد المعنف وردعه عن هذه التجاوزات المخالفة .







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