محافظ محايل يزفّ بشرى للأهالي قبل وفاته

المواطن– حسان الصالحي

قبل وفاته بأشهر قليلة، وبنبرة يغمرها الفرح، زفّ محافظ محايل، محمد بن سعود المتحمي، بشرى اعتماد الجزء المتبقي لطريق ”محايل – سعيدة الصوالحة“ وذلك عبر إحدى الجروبات الإعلامية.

وأشار المتحمي عبر رسالة صوتية بثها، بأن الطريق الذي طال انتظاره قد اُعتمد الجزء المتبقي منه في شهر (2) أي الشهر الجاري ليتم طرحه في مناقصة، مشيرًا إلى أنه يتواصل مع وزارة النقل وإدارة الطرق بعسير.

وقال المتحمي :” بإذن الله سنوفق مع مقاول جيد لهذا المشروع الذي باكتماله سوف تكتمل جميع مداخل محايل الأربعة“.

وشاءت الأقدار أنْ يُغيّب حادث الطائرة محافظ محايل قبل فرحته بالطريق الحلم الذي زف بشراه، والذي هو أحد أهم المشاريع الذي لا يزال متعثّرًا.







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