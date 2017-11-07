من جامع الإمام تركي .. تشييع مهيب لمنصور بن مقرن ومرافقيه

المواطن - واس

أدى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير.

كما أدوا الصلاة على كل من وكيل إمارة منطقة عسير سليمان بن محمد الجريش ومحافظ محايل عسير محمد بن سعود المتحمي وأمين منطقة عسير المهندس صالح بن عبدالله القاضي ورئيس المراسم بإمارة منطقة عسير خالد بن محمد الحميد ومدير الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة عسير فهد بن سعيد الفرطيش والعقيد سعود بن محمد السهلي والنقيب عبدالله الشهري والنقيب طيار نايف الربيعي والملازم أول طيار محمد الشهراني والوكيل رقيب فني عبدالله بن علي حدادي – رحمهم الله – الذين وافتهم المنية إثر تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقل سموه ومرافقيه خلال جولتهم التفقدية لعدد من المشروعات بالمنطقة.

وكان في استقبال سموهما لدى وصولهما جامع الإمام تركي بن عبدالله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض.

كما أدى الصلاة عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء، وسماحة مفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة والمعالي، وجمع من المواطنين.







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