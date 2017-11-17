موعد صرف راتب برج القوس.. و4 نصائح لترشيد المصاريف

المواطن - الرياض

يترقب الموظفون موعد صرف رواتب برج القوس، والذي سيكون يوم 8 من شهر ربيع الأول المقبل.

ومن المقرر أن يتم صرف رواتب موظفي الدولة يوم 5 من برج القوس والذي سيوافق يوم 26 نوفمبر الجاري، أي بعد 9 أيام.

وبرج القوس هو البرج التاسع من الأبراج الاثني عشر من دائرة البروج وهو أفضل الأبراج الفلكية حسب الهيئة العالمية للأبراج، متفوقاً بذلك على برج الجدي.

وتمرّ الشمس من برج الجدي من 23 نوفمبر إلى 21 ديسمبر، وتكون الشمس في هذا البرج عند أواخر الخريف.

وأصدر مجلس الوزراء، قراره برقم 551 وتاريخ 1437/12/25هـ، والذي بموجبه يتم صرف رواتب موظفي الدولة في اليوم الخامس من كل برج هجري شمسي.

نصائح لترشيد صرف الراتب:

وبحسب خبراء الاقتصاد، هناك 4 أشياء يجب فعلها للحد من التعرض لأي عثرة مالية وترشيد صرف الراتب، منها تحديد أوجه الإنفاق الضرورية، من خلال صياغة مخطط أو قائمة تحدد أوجه وأساسيات وأولويات الإنفاق الضرورية، والتي لا يمكن إسقاطها أو تجاهلها أو حتى تأجيلها في ميزانية الأسرة.

وبالنسبة إلى القاعدة الثانية فهي تخصيص مبلغ مالي محدد لكل من أفراد الأسرة، ويكون عليه التعامل بهذا المبلغ على مدار الشهر، مع التشديد على ضرورة عدم تخطي المبلغ المحدد سلفاً إلا للضرورة القصوى.

والقاعدة الثالثة هي أنه يجب على الأسرة تحديد هدف يتم السعي للوصول إليه، من خلال ضبط الميزانية، لمواجهة أي مفاجآت طائرة قد تحدث في المنزل، وأخيراً “المبالغ الكبيرة للسلع الكبيرة”.







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