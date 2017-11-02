هذه حقيقة تقسيط رسوم مرافقي الوافدين

المواطن - الرياض

أعلنت المديرية العامة للجوازات أن ما يتم تداوله حول إمكانية تسديد العاملين الوافدين رسومَ المرافقين بالتقسيط عند استقدام الأسرة غير صحيح، مؤكدةً أن الرسوم تُسدَّد دفعةً واحدةً.

وقالت الجوازات في تغريدة رداً على أحد العاملين وجّه استفساراً عن إمكانية تقسيط رسوم المرافقين عند استقدام أسرته: “تُسدد الرسوم الاستحقاق المالي دفعة واحدة”.

الجدير بالذكر أن المديرية العامة للجوازات بدأت بالمشاركة مع وزارة المالية ومركز المعلومات الوطني تطبيق قرار استحصال مقابل مالي عن كل مرافق ومرافقة للعاملين الوافدين في القطاع الخاص، اعتبارًا من بداية يوليو الماضي.







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