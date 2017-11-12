هنا موعد صرف راتب برج القوس

يترقب المواطنون موعد صرف رواتب برج القوس والذي سيكون بعد 13 يومًا، في الثامن من شهر ربيع الأول المقبل.

وسوف يتم صرف رواتب موظفي الدولة في اليوم الخامس من برج القوس والذي سيوافق يوم 26 نوفمبر الجاري.

والمعروف أن برج القوس هو البرج التاسع من الأبراج الاثني عشر من دائرة البروج وهو أفضل الأبراج الفلكية حسب الهيئة العالمية للأبراج، متفوقاً بذلك على برج الجدي.

وبرج القوس هو قوس من دائرة مسار الشمس، في الجهة الجنوبية للسماء.

تمر الشمس من برج الجدي من 23 نوفمبر إلى 21 ديسمبر،وتكون الشمس في هذا البرج عند أواخر الخريف.

والمعروف أن مجلس الوزراء، كان قد أصدر قراره برقم 551 وتاريخ 1437/12/25هـ، والذي بموجبه يتم صرف رواتب موظفي الدولة في اليوم الخامس من كل برج هجري شمسي.







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